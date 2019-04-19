Chocolate Basket Contest April 20 2019

Posted on April 19, 2019

COME DOWN TO THE VAISAKHI PARADE APRIL 20, 2019 GET YOUR FREE BANDANA AND ENTER TO WIN THIS ‘CHOCOLATE BASKET, 2019: 

 

CONTEST DETAILS

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Prize Pack consists of:

  • Chocolate Basket

Contest will start April 20, 2019 at 3 pm to the end of April 20, 2019 at 11:59 pm.

To qualify:

  • Prizes will have to picked-up at our Joytv station at the following address: #204-5668 192nd Street, Surrey, BC V3S 2V7

“GOOD LUCK TO EVERYONE!”

 

 

 

 


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