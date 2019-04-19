Chocolate Basket Contest April 20 2019

COME DOWN TO THE VAISAKHI PARADE APRIL 20, 2019 GET YOUR FREE BANDANA AND ENTER TO WIN THIS ‘CHOCOLATE BASKET, 2019:
CONTEST DETAILS
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Prize Pack consists of:
- Chocolate Basket
Contest will start April 20, 2019 at 3 pm to the end of April 20, 2019 at 11:59 pm.
To qualify:
- Prizes will have to picked-up at our Joytv station at the following address: #204-5668 192nd Street, Surrey, BC V3S 2V7
“GOOD LUCK TO EVERYONE!”